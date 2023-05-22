القبض على متهمين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية فى ضبط متهمين بحوزتهما كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار وسلاح نارى.

تلقي مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز فايد مفادها قيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة منها الحشيش والهيروين والهيدرو متخذين من مركز ومدينة فايد مسرحا لمزاولة نشاطهما فى بيع وتخزين المخدرات.

ووجه مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية بسرعة القبض على المتهمين وضبط مابحوزتهما من مخدرات وتقديمهم للنيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث مركز فايد من القبض على المتهمين وبحوزتهما 26 طربة من مخدر الحشيش وكمية كبيرة من من الهيروين والهيدرو ومبلغ مالي كبير و 4 هواتف محمول وسلاح ناري وطلقات نارية من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.