"الفراية": العراق والأردن شعب واحد.. وبغداد حاربت الإرهاب نيابة عن المنطقة

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أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن العراق والأردن شعب واحد، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، مبيناً أن العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية لم يدافع عن بلده فقط، بل كان يدافع عن المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الأحد، في بغداد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية.

وأكد الجانبان تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته أوضح وزير الداخلية العراقي الدور الكبير للمملكة الأردنية تجاه العديد من المواقف والقضايا المصيرية، مشيداً بالعلاقة الوثيقة والتاريخية بين العراق والأردن.

وكان وزير الداخلية الأردني مازِن الفرّاية، قد وصل إلى بغداد يوم السبت .