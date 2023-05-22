العثور على جثة سيدة مسنة بها طعنات فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بها عدة طعنات نافذه بمختلف أنحاء الجسم بمركز النوبارية.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر بمركز غرب النوبارية، وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الواقعة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت واقعة مأسوية بعد العثور على جثة سيدة مسنة على المعاش ملقاه بأرض زراعية بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة ووجود جروج قطعية فى رأس المتوفية مع جروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر تدعى "سهير. أ" 62 عاما موظفة على المعاش مقيمة بمنطقة مشتل كرم بدمنهور ملقاة بأرض زراعية خلف مبن جامعة دمنهور الواقع على طريق - القاهرة الإسكندرية الزراعى، وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.