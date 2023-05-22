السكرتير العام لبنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة موقف سلامة المنشآت والمبانى الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبنى سويف، اجتماعاً لمتابعة موقف سلامة المنشآت الحكومية ومشاريع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل الكتاب الدورى المنبثق عن قرارات وتوصيات اجتماع مجلس المحافظين بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحرص على سلامتهم.

وخلال الاجتماع،تمت مناقشة،الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها ،خلال الاجتماعات السابقة ، والمتعلقة بتنفيذ توجيهات الكتاب الدوري ، حيث وجه السكرتير العام بمراجعة وتدقيق كافة البيانات وإعداد تقرير شامل عن موقف تلك الوحدات من النواحي الفنية والقانونية وتحديد المنشأت ذات الأولوية من الناحية الإنشائية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها سواء قرارات إزالة أو ترميم وصيانة بهدف تحسين البنية التحتية الخدمية.

حضر الاجتماع :رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولو الأبنية التعليمية و الصحة والزراعة والشباب والرياضة والتسكين ومديري الشؤون القانونية بالوحدات المحلية ومسؤولى المكتب الفني بديوان عام المحافظة.