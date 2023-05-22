اليوم السابع
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السفارة البريطانية تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بمعرض مساء اليوم

الإثنين، 22 مايو 2023 02:49 م
السفارة البريطانية تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بمعرض مساء اليوم السفير البريطانى
كتبت رباب فتحى

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تحتفل السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم بالذكرى المئوية لاكتشاف هاورد كارتر وفريقه المصرى والبريطانى مقبرة توت عنخ آمون من خلال معرض رفيع المستوى بعنوان " "Excavating the Archive" والذى كان معروضا فى مكتبة بودليان بأكسفورد حتى فبراير الماضي.

 

وسجل العام الماضى مرور مائة عام على اكتشاف المقبرة. وتشترك السفارة البريطانية مع معهد جريفيث بجامعة أكسفورد لتقديم المعرض فى حدث وصفته السفارة بـ"الفريد من نوعه". 

 

ويحكى المعرض قصة حفر كارتر وفريق التنقيب المصرى لمقبرة توت عنخ آمون، وانبهار العالم باكتشاف القرن. كما سيلقى الضوء على أوراق كارتر ووثائقه المحفوظة فى معهد جريفيث فى أكسفورد من صور ورسائل ومخططات وغيرها.

 

ويعد الاحتفال فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية لهذا الاكتشاف، والاحتفال بفريق التنقيب من كلا البلدين، اللذان عملا معًا لتقديم توت عنخ آمون إلى العالم.

 

 ومن المقرر أن يحضر الحفل الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لإلقاء الكلمة الرئيسية وعالم المصريات المصرى البارز، الدكتور هشام الليثى، للتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا الاكتشاف.

 


بريطانيا

مصر

مقبرة توت عنخ امون

السفارة البريطانية بالقاهرة

مصطفى وزيري



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