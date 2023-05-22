السجن المؤبد لطالب طب أنشأ صفحة للاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، طالبًا في كلية الطب، غيابيا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

تعود أحداث القضية رقم 3260 لسنة 2023 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 789 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أ م ال ع، 21 سنة، طالب في كلية الطب، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 27 فبراير الماضي، وبدائرة قسم ثان الزقازيق، قد أحرز كمية من أقراص الترامادول والبريجابالين المخدرة بقصد الاتجار فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقوم من خلالها بالاتجار في المواد المخدرة، وكذا تطبيقي واتس آب وتليجرام.

جرى ضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.