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"الزراعة" تبحث معوقات تشغيل "كارت الفلاح" في بورسعيد

الإثنين، 22 مايو 2023 11:30 ص
"الزراعة" تبحث معوقات تشغيل "كارت الفلاح" في بورسعيد جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

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عقد الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع ممثلي الشركة المسئولة عن تشغيل "كارت الفلاح"، لمناقشة معوقات تشغيل الكارت بالمحافظة والعمل على حلها.
 
وتطرق الاجتماع لعدد من المعوقات منها: بحث حل مشكلة الماكينات التي لا تعمل بعد التحديث، فضلًا عن مناقشة أعطال الشبكة المتكررة، وعدد من شكاوى وطلبات المزارعين في بورسعيد، وذلك بحضور أسماء البياع، مسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة.
 
في شأن مختلف، جرى المرور على محال مبيدات الآفات الزراعيه للتأكد من تطبيق كافه شروط وتعليمات لجنة مبيدات الآفات وسلامة التراخيص، وعدم وجود أي مخلفات بها، كما جرى المرور على الزراعات الصيفية مثل القطن والأرز.
 
 
 
 
 
 


 

 


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