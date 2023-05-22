اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال اجتماع لجنة الخطة بالنواب..

الزراعة: "بنبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها وانزلوا اشتروا واتأكدوا بنفسكم"

الإثنين، 22 مايو 2023 12:16 م
الزراعة: "بنبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها وانزلوا اشتروا واتأكدوا بنفسكم" لجنه الخطه
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الزراعة، أن مصر تمتلك حوالى 7.5 مليون ثروة حيوانية منهم حوالي 4.5 مليون من الأبقار والماشية، و3 مليون من الأغنام والماعز.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العام المالي 2023/2024.
 
وكشف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة تبيع كيلو اللحم البلدي بسعر 225 جنيها من خلال منافذها ومنها منفذ الوزارة بالدقي.
 
وتابع عبد المحسن: "عملنا جهد كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار وأدعو المواطنين تروح تشوف بنفسها وتشترى كيلو اللحم البلدي ب 225 جنيها، وهتلاقوا طوابير هناك وكلامنا حقيقي ودي الأسعار اللي بنطرحها فعلا".
 
WhatsApp Image 2023-05-22 at 10.09.19 AM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-22 at 10.09.19 AM
 
WhatsApp Image 2023-05-22 at 10.09.20 AM (1)
 
WhatsApp Image 2023-05-22 at 10.09.20 AM (2)
 
WhatsApp Image 2023-05-22 at 10.09.20 AM
 

مجلس النواب

لجنه الخطه

الاخبار

السياسه



الموضوعات المتعلقة

"خطة النواب": الصادرات الزراعية وصلت لـ6.5 مليون طن فى طفرة غير مسبوقة

الإثنين، 22 مايو 2023 11:56 ص

الزراعة أمام "خطة النواب": 12.7 مليار جنيه موازنة الوزارة فى 2023/2024

الإثنين، 22 مايو 2023 11:09 ص

4 اجتماعات لـ"خطة النواب" اليوم لمناقشة مشروع موازنة عدد من القطاعات

الإثنين، 22 مايو 2023 10:00 ص

1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة بمشروع موازنة 23/24.. رئيس المصلحة أمام "خطة النواب": المتأخرات 350 مليارًا منها 150 يتعذر تحصيلها.. والمالية: الزيادات المُستهدفة لا علاقة لها بالضريبة على الدخل

الخميس، 11 مايو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة