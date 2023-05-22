الرقابة المالية تدعو شركات السمسرة لاستخدام التكنولوجيا لفتح حسابات للعملاء

وجاء ذلك في إطار تفعيل أحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، وقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 27 أكتوبر عام 2022، بتعديل القرار رقم 61 لسنة 2017 المنظم لإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بما يتيح في المادة الثانية لشركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها.

وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023 حوالي 492 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.4 مليار جنيه، مقارنة بـ527 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 38.8 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 6.6%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 31.8%