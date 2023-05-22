الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى: الدولة تدعم قطاعات التنمية المستدامة

إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، إن الدولة تحرص على دعم قطاعات التنمية المستدامة بالاتساق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، أن استدامة الاستثمارات جزء أساسى فى الاستثمارات المشتركة المستهدفة.

كما تطرق إلى توضيح أصول حوكمة الاستثمارات المشتركة وأننا نحاول عمل نموذج للشراكة بين أذرعة استثمار الدولة والاستثمار المشترك إضافة إلى الخصخصة.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة الصناعة وهى من أهم القطاعات الغنية بفرص النمو وأشار أن من بين الفرص الاستثمارية الوفرة فى فرص إتاحة مكونات البنية الاساسية التى تتيح توطين بعض الصناعات المغذية فى عدد من القطاعات أهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فمصر لديها وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 1000 ميجا وات.

واشار إلى أن سلطنة عمان كانت رائدة فى جذب الاستثمارات فى قطاع الهيدروجين الأخضر ومصر لديها فرص واعدة فى هذا القطاع .