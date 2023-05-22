الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديلات مخططات قرى المنصورة

الدقهلية ــ شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 337 لسنة 2023، والخاص بتعديل المخططات التفصيلية لقرية بداوى ومنية بداوى والبراموان والخيارية وسلكا والبدالة والنسيمة ودييوا عوام طناح وشبرا بدين التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وجاء فى القرار أنه وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى محضر اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة لسنة 2015 ووفقا لما ارتأينه للصالح العام. قررنا تعديل المخططات التفصيلية لقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة.

أولا. يتم إدراج الشارع رقم (1 ) بعرض 4 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

2ـ يتم إدراج الشارعين رقم ( 1 و2 ) بعرض 4 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 السمنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

تعديل المخططات التفصيلية لقرية منية بداوى التابعة لمركز المنصورة

يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعه وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

مادة - تعديل المخططات التفصيلية لقرية البرامون مركز ومدينة المنصورة على النحو التالى:

يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخططات التفصيلية للمنطقة وأحكام القانون رقم 119لسنة 2008 ولائحتها وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

تعدل المخططات التفصيلى قرية الخيارية - مركز ومدينة المنصورة

يتم إلغاء الشارعين رقمى (۱) و(۲) بعرض 3 أمتار، ليتوافق مع ما هو قام على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة. بالمخططات التفصيلية المعتمدة للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد القرية كما هو موضح

تعدل المخططات التفصلية لقرية البدالة مركز ومدينة المنصورة، بان يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1 ) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية ووالتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد المنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

تعدل المخططات التفصيلية لقرية النسيمية - مركز ومدينة المنصورة.

1- يتم إلغاء الشارعين رقمی (1) و(2) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.

ويتم إلغاء جزء الشارع المعتمد برقم (1 ) وعرض 4 أمتار، وإدراج الشارع المحد برقم (1) وعرض 1 متر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

تعدل المخططات التفصيلية لقرية سلكا - مركز ومدينة المنصورة.

يتم تقليل عرض الشارع رقم (1) من 6 أمتار إلى 4 أمتار وإدراج الشارع رقم ( 2 ) بعرض 4 أمتار وإلغاء جزء من الشارع رقم (3 )، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخططات التفصيلية المعتمدة للمنطقة وأحكم القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

يتم إلغاء جزء الشارع بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ـ تعديل المخططات التفصيلية لقرية ديبو عوام مركز ومدينة المنصورة

يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

تعديل المخططات التفصيلية لقرية طناح - مركز ومدينة المنصورة على النحو التالى:

يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

تعديل المخططات التفصيلية لقرية شبر بدين التابعة لمركز ومدينة المنصورة على النحو التالى:

يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.