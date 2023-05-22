الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن تعيين الدكتور طارق شوقى مستشارا للجامعة

كتب محمد صبحى

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعيين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق مستشارا للجامعة، خلفا للدكتور محمد حمزة الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2021.

يقول الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن الدكتور طارق شوقي عضواً متميزاً في مجتمعنا الجامعي وله تاريخ طويل مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فمن خلال دوره الجديد كعضو في فريق القيادة العليا بالجامعة، سيلعب الدكتور شوقي دورا هاما في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الجامعة والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية.

وأضاف دلًال أن للدكتور شوقي تاريخ طويل في قيادة المؤسسات التعليمية والثقافية ومعروف دوليا بجهوده في إعادة تصور طرق التدريس التقليدية.

شغل شوقي منصب عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من 2012 إلى 2015، ومنصب المستشار الاستراتيجي لرئيس الجامعة للتعليم والتواصل المجتمعي.

كما شغل شوقي منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية من 2008 إلى 2012 ومنصب الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة من 2015 إلى 2017.

لدى شوقي خبرة واسعة في مجال الميكانيكا النظرية والتطبيقية وقام بتدريس الهندسة والرياضيات التطبيقية لعدة عقود. حصل الدكتور شوقي على درجة الدكتوراه في الهندسة ودرجة الماجستير في ميكانيكا المواد الصلبة والرياضيات التطبيقية من جامعة براون، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة.