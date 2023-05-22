التحقيقات مع عصابة التسول بالأطفال.. المتهمان هددا الضحايا لإرغامهم على النزول للشوارع

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي باستغلال الأطفال المشردين في أعمال التسول والسرقة، حيث تبين أن المتهمين قاما باستقطاب الأطفال فاقدى الأهلية من المناطق العشوائية، بعد اغرائهم بتوفير مسكن وملبس ومأوى لهم وتوفير فرصة عمل يدر لهم مالا وفيرا، وقاما المتهمان باستغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون من أعمال التسول والسرقة وتسريحهم في وسائل المواصلات طباعة جائلين.

وأضحت التحقيقات أيضا أن المتهمين أجبرا ضحاياهم على ممارسة أعمال التسول بالإكراه، يث مارسا العاطلان أشكال ووسائل تعذيب على الأطفال الضحايا لإجبارهم على تنفيذ الأوامر التي يطلبونها منهم.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، متخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وأيداع الأطفال أحد دور الرعاية.