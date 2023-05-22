الاستماع لأقوال شخصين أصيبا فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية والبحث عن الثالث

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شخصين أصيبا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين، وذكرا أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانقلابها بالترعة.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساته، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وجاري البحث عن شخص مفقود بترعة المريوطية نتيجة الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، ويتم البحث عن ثالث بمياه الترعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.