الاتحاد الأوروبى: 15 ألف من أفراد الجيش الأوكرانى تم تدريبهم بالفعل

وكالات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن 15 ألفًا من أفراد الجيش الأوكراني قد تم تدريبهم بالفعل، في إطار المهمة التدريبية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الخبر السار هو أن البعثة الأوروبية قد أنجزت مهمتها الأولية، وأكملت تدريب 15000 جندي أوكراني، وبحلول نهاية العام، سنكون قد دربنا 15000 آخرين".

وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن الاتحاد الأوروبي، كجزء من مهمته التدريبية لأوكرانيا، سيدرب نحو 20 ألف جندي بحلول نهاية مايو الجاري.

وفي السياق نفسه، اقترح بوريل أن الهدف النهائي المتمثل في تدريب 30 ألف عسكري أوكراني يمكن تحقيقه قبل نهاية عام 2023.

يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.