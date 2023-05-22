اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 03:23 ص
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تحذر: التقدم في مجال صحة الإنسان "في خطر"

الإثنين، 22 مايو 2023 03:00 ص
الأمم المتحدة تحذر: التقدم في مجال صحة الإنسان "في خطر" جوتيريش
أ ش أ

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن التقدم في مجال الصحة "في خطر"، مشيرا إلى مصاعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف خلال الافتتاح السنوي لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن متوسط العمر في العالم ارتفع بنسبة 50 في المائة كما انخفضت نسبة وفاة الرضع بنسبة 60 في المائة خلال ال30 عاماً الماضية، وهي ما تعكس التحسن في مجالات الصحة، بحسب موقع الأمم المتحدة على الانترنت.

وأضاف خلال افتتاح الجمعية التي تعد هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، أن الصحة العالمية ولدت من روح التعاون، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في صحة الإنسان.

لكنه أشار إلى أن التقدم الذي تحقق في خطر، بسبب الحروب والصراعات التي تهدد الملايين، وبسبب أزمة المناخ.

وقال إن كوفيد قد توقف، لكنه أدى إلى التراجع عن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

 

 


جوتيريش

صحة الإنسان

الامم المتحدة

الصحة العامة

الصحة العالمية



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