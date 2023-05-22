اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 02:02 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى السودان اليوم ولمدة أسبوع

الإثنين، 22 مايو 2023 02:01 م
الأمم المتحدة: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى السودان اليوم ولمدة أسبوع السودان
نيويورك (أ ش أ)

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أكدت الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيجاد" أنه من المقرر أن يبدأ اليوم 22 مايو 2023، عند الساعة 09:45 مساء بتوقيت الخرطوم، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مبينة أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار، الذي سيمتد لسبعة أيام، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الآلية الثلاثية المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

كانت الآلية الثلاثية قد رحبت بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السبت الماضي، اتفاقا لوقف قصير الأجل لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الآلية الثلاثية أهمية احترام وقف إطلاق النار بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سودانى فى حاجة ماسة إلى المعونة - أي أكثر من نصف سكان السودان. 

وحثت الآلية الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم، داعية المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.
 

 


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