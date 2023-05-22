اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع: 24% من الأمريكيين يرون أن اقتصاد بلادهم بحالة جيدة

الإثنين، 22 مايو 2023 08:15 م
استطلاع: 24% من الأمريكيين يرون أن اقتصاد بلادهم بحالة جيدة الأمريكيون
أ ش أ

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كشف استطلاع رأي جديد حول الظروف الاقتصادية في أمريكا، أن أقل من ربع الأمريكيين لديهم رؤية بأن الظروف الاقتصادية للبلاد في حالة جيدة، حيث انخفضت من 30 في المائة الشهر الماضي إلى 24 في المائة.


وفي الاستطلاع الجديد الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، كان الديموقراطيون أكثر تفاؤلا من الجمهوريين فيما يخص النظرة الإيجابية للظروف الاقتصادية، حيث قال 41 في المائة من الديمقراطيين أن الاقتصاد جيد و7 في المائة فقط من الجمهوريين يقولون الشيء نفسه.


وأيد ثلث الأمريكيين في الاستطلاع الجديد كيفية تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الاقتصاد، وثلثاهم لا يوافقون.


في حين أن 61 في المائة من الديمقراطيين يوافقون على ما يفعله الرئيس الأمريكي على تلك الجبهة، فإن 6 في المائة فقط من الجمهوريين يشعرون بنفس الشيء.


وتتماشى نتائج الاستطلاع مع الاستطلاعات الأخيرة التي تشير إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد في حالة سيئة، مما يشير إلى انخفاض الثقة في القيادة الاقتصادية بشكل عام.


وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 15 مايو، وشمل 1680 بالغًا بهامش خطأ قدره 3.4 نقطة مئوية.


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