اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 22 مايو 2023 10:25 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 16917 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 20195 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 7082 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4561 نقطة.

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