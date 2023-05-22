إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وجه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة وضع الضوابط الخاصة بصرف الإعانات الاجتماعية للمشاريع المستقبلية ذات النفع العام.

وترأس المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ورئيس لجنة مراجعة الضوابط الخاصة بصرف الإعلانات الإجتماعية للعقارات التى يتم نزع ملكيتها لتعارضها مع مشاريع النفع العام، الإجتماع الأول للجنة.

جاء ذلك بحضور، عبدالعظيم رمضان السكرتير المساعد، مدير عام الشئون القانونية، المهندسة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، مدير الضرائب العقارية، مدير مديرية الزراعه و السيدة مديرة مديرية المساحة ببورسعيد و السيد المهندس وكيل مديرية الاسكان

ووجه نائب المحافظ، بانشاء قاعدة بيانات الكترونيه موحدة للمستفيدين من اي اعانة اجتماعية تجنبا لحدوث اي ازدواجية في الصرف مع وضع معايير دقيقة للتقييم وتقييم قيم الاعانات الاجتماعية و فحص الحالات المستحقة أولاً بأول، وذلك من أجل حوكمة دورة صرف الاعانات والإجتماعية على مستوى المحافظة.