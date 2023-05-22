إعادة توزيع درجات سؤالين بمادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمدارس اللغات بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا مدير مديرية التربية والتعليم بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربيه عن النسخة الانجليزية .

ياتي ذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات، وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم، وجه حمدي مصطفي مدير مديرية التربيه والتعليم باحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية والتنبيه علي التوجيه الفني باعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب.