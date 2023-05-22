إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب تروسيكل بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب تروسيكل بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي، بالقرب من مدخل قرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى نقادة بقرية طوخ لتلقي العلاج اللازم.