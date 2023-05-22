إزاى تحمى نفسك من فقدان السمع

كتبت نهير عبد النبى

فقدان السمع من أكثر المشاكل التي يخشى الكثيرون التعرض لها وفى الغالب يكون لفقدان السمع سببان شائعان بحسب ما ذكرهما موقع webmd فهما:

-العمر: مع تقدمك في السن، تتحلل خلايا الشعر الصغيرة في أذنيك الداخلية ببطء ولا يمكنها التقاط اهتزازات الصوت كما اعتادت.

-الضوضاء: يمكن أن يتسبب الصوت العالي بمرور الوقت في إتلاف خلايا الشعر في أذنيك. تعرف على المزيد حول علاج فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.

وللوقاية من فقدان السمع ينصح بالآتى:

1: تجنب الكثير من الضوضاء

الدراجات النارية، ومكبرات الصوت الخاصة بالحفلات الموسيقية ، والأدوات الكهربائية مثل المناشير والمثاقب ، وسماعات الأذن، وغير ذلك كلها أصوات عالية قد تؤدى لفقدان السمع مع الوقت.

2: الحد من الأصوات العالية في حياتك

في بعض الأحيان لا يمكنك تجنب صوت صفارات الإنذار لسيارة الإسعاف أو آلة ثقب الصخور في زاوية الشارع لكن من الأفضل تحديد مقدار الوقت الذي تقضيه بالقرب منهم. ينجم ضعف السمع الناجم عن الضوضاء عن ارتفاع الأصوات ومدة سماعها.

3: ارتداء حماية السمع

إذا كنت تعلم أنك ستستمر في وجود أصوات عالية لأكثر من بضع دقائق ، ففكر في ارتداء وسائل الحماية ، مثل:

-سدادات الأذن عادة ما تكون مصنوعة من الفوم أو المطاط ، وتذهب في قناة أذنك ويمكن أن تقلل الضوضاء بمقدار 15 إلى 30 ديسيبل، يمكنك شرائها الجاهزة أو جعلها مصممة خصيصًا لتناسبك.

تعمل بعض سدادات الأذن على خفض مستويات الضوضاء بشكل متساوٍ عبر جميع الترددات، و إنها مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى جعل الصوت أكثر هدوءًا ولكن غير مشوه ، مثل الموسيقيين.

-غطاء للأذنين، هذه تناسب أذنيك تمامًا وتقلل الأصوات بحوالي 15 إلى 30 ديسيبل يجب أن تثبت بإحكام على كلتا الأذنين لحجب الصوت.

يمكنك أيضًا ارتداء سدادات الأذن وواقيات الأذن معًا لتوفير حماية أكبر.

4: لا تدخن

تظهر الأبحاث أن التبغ يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لفقدان السمع أيضًا لذلك إذا كنت تضيء ، فهذا سبب وجيه آخر للإقلاع عن التدخين إذا لم تكن مدخنًا ، فتجنب استنشاق الدخان السلبي.

5: إزالة شمع الأذن بشكل صحيح

يمكن أن يؤدي تراكم الشمع في أذنيك إلى إسكات الصوت لكن لا تستخدم قطعة قطن لتنظيفها يمكن أن تدفع الشمع إلى عمق أكبر بدلاً من ذلك ، استخدم عدة ري في المنزل لتليين الشمع وغسله برفق إذا انضغطت في أذنك ، فقد يحتاج طبيبك إلى إزالتها.

6:تحقق من الأدوية لمخاطر السمع

يمكن لحوالي 200 دواء إتلاف السمع ، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية وأدوية مكافحة السرطان حتى الجرعات العالية من الأسبرين يمكن أن تضر أذنيك إذا كنت تتناول دواءً موصوفًا لك ، فاستشر طبيبك للتأكد من أنه لن يكون له أي تأثير إذا كان يجب عليك تناول دواء قد يضر أذنيك ، فتأكد من أن طبيبك يفحص سمعك وتوازنك قبل وأثناء العلاج.

إذا كنت تعاني من بعض فقدان السمع ، فيمكنك تجنب المزيد من الضرر بالابتعاد عن الضوضاء العالية إذا كانت مشكلتك شديدة بما فيه الكفاية ، ففكر في جهاز سمعي أو علاج آخر، تأكد من مراجعة طبيبك إذا كان لديك تغيير مفاجئ فيما تسمعه ولا يمكنك تفسيره يمكن أن يكون من أعراض مشاكل طبية خطيرة أخرى.