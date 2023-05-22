اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 12:40 م
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إزالة 74 حالة تعدٍ على مساحة 10 آلاف و866 متر مبانٍ بالشرقية

الإثنين، 22 مايو 2023 12:17 م
إزالة 74 حالة تعدٍ على مساحة 10 آلاف و866 متر مبانٍ بالشرقية إزالة التعديات على الأراضى بالشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد على مساحة 10 آلاف و866 متر مبانٍ و41 فدانا و11 قيراطا و21 سهما بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.
 
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 44 حالة تعدٍ على مساحة 10 آلاف و866 متر مبانٍ و30 حالة تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك على مساحة 41 فدانا و11 قيراطا و21 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الشرقية

حملات ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

حملات ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية



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