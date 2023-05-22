اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدانات أردنية لاقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 22 مايو 2023 06:00 ص
إدانات أردنية لاقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك النواب الاردنى
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أدان مجلس النواب الأردني إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأحد، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية - في بيان صحفي - أن قيام بن جفير باقتحام "الأقصى" وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
 
وأكدت أن مثل هذا الاعتداء السافر، ستكون له تداعيات خطيرة، فضلًا عن أنها تنذر بالمزيد من التصعيد، وتمثل اتجاهاً خطيراً، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف كل هذه الاعتداءات والاستفزازات فوراً.
 
وطالبت اللجنة، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق "الأقصى" واحترام حرمته، مشددة على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

الاردن

النواب الأردنى

اسرائيل

الاقصى



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