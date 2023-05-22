إحالة عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالجيزة للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عصابة تخصصت في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية المتواجدة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها فى عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكتروني أو المتاجر المتواجدة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استلامهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة) كما تم بإرشادهما ضبط جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي كما أضافت التحريات قيامهما بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها واستخدامهما لبرامج تخليق بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى عمليات شرائية بلغت قيمتها 200 ألف جنيه بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.