إحالة عاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق.. اعرف السبب

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارتي شبين القناطر وطوخ.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب "سنهرة، ونامول، والسفاينة، وكفر الدير والحصافة، وكفر شبين، وزاوية الشيخ سند"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

وتابعت، أما مراكز شباب "الحسانية، وترسا، وخلوة سنهرة"، مغلقين في أوقات العمل الرسمية مع غياب العاملين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم.

كما تم متابعة الأعمال الخاصة بتشطيب المبني الإداري لمركز شباب كفر الدير ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأعمال الصيانة الخاصة بحمامات مركز شباب السفاينة، وأوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ عوامل الأمن والسلامة بمقرات المراكز وحمامات السباحة وصيانة الملاعب تمهيدا لاستقبال الأعضاء في إجازة نهاية العام الدراسي.

وأشار "الصبروط"، إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.