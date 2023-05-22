وذكرت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الجيش الروسي هاجم منشآت عسكرية ومنشآت بنية تحتية في مدينة دنيبرو.

وأضافت أن القوات الروسية استخدمت 16 صاروخا من مختلف الأنواع و 20 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد -136 / 131.

وأشار البيان إلى أنه خلال الهجوم الليلي ، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ووسائل القيادة الجوية الشرقية والقيادة الجوية الجنوبية 4 صواريخ كروز Kh-101 / Kh-555 و 20 طائرة بدون طيار هجومية فوق المناطق الشرقية والجنوبية على التوالي، كما تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 فوق المياه الإقليمية لأوكرانيا ومنطقة خيرسون.

على صعيد متصل، أعلن أوليكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي، 57 غارة استهدفت منطقة خيرسون وقتلت مدنيا.

وقال بروكودين ، إن الجيش الروسي نفذ خلال اليوم الماضي 57 هجوما، حيث أطلق 318 طلقة بالمدفعية الثقيلة وأنظمة جراد والدبابات والطائرات بدون طيار والطيران.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك أهداف البنية التحتية الاجتماعية والحيوية في منطقة بيريسلاف، مؤكدا مقتل شخص خلال العمليات الروسية.

وأشار بروكودين إلى أنه تم إجلاء 79 شخصا آخرين من المنطقة التي تم تحريرها في وقت سابق من قوات الجيش الروسي.