أماكن صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومن بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري،من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد كشف إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، مُوضحةً أنه يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.