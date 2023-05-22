اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 05:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أماكن صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 05:00 ص
أماكن صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومن بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.
 
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو  الجاري،من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وكان  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد كشف  إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه  حتى 30 يونيو 2023، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، مُوضحةً أنه يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

التموين

الدعم الاستثنائي

زيادة التموين

زيادة الدعم

دعم التموين



الموضوعات المتعلقة

التموين تعلن ضوابط صرف السلع التموينية على البطاقات.. التفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:43 ص

هل عدم تسجيل رقم المحمول على البطاقة يوقف صرف السلع؟.. التموين تجيب

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:00 ص

ضبط 10 تجار تموينين لتوقفهم عن صرف السلع بوادى النطرون فى البحيرة

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:54 ص

تموين الأقصر تعلن صرف السلع المدعمة بنسبة 55% و31 مليون رغيف خبز و2445 طن دقيق

الأحد، 15 يناير 2023 10:15 م

الغرفة التجارية: غدا بدء صرف السلع التموينية وسلع الحماية الاجتماعية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة