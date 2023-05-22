أفضل الزيوت العطرية وفوائدها لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع الزيوت العطرية التي تحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامنينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع الزيوت الأساسية ، إلا أن بعضها معروف ومستخدم على نطاق واسع.

وحسب ما ذكره موقع eatingwell تشمل الزيوت الشائعة زيت اللافندر والمريمية وإكليل الجبل وزيت شجرة الشاي قد تكون زيوت أربورفيتاي وكوبايبا وهليكريسوم أقل شيوعًا.

فوائد الزيوت العطرية

هناك عدد قليل من الزيوت العطرية التي تبرز وأكثر شهرة وترويج لفوائده العديد من فوائد الزيوت الأساسية قصصية ، وهناك أبحاث محدودة لدعم ادعاءاتهم على البشر (تم إجراء الكثير من الأبحاث على الحيوانات). ومع ذلك ، قد تكون الزيوت الأساسية مفيدة لأكثر من مجرد الاسترخاء وتخفيف التوتر ومن فوائدها:

- قد يدعم صحة المناعة

لقد ثبت أن بعض الزيوت الأساسية تساعد في تحفيز أجزاء معينة من الجهاز المناعي ، وزيادة نشاط خلايا مناعية معينة، والتدخل في المسارات المرتبطة بالالتهاب يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الالتهاب إلى إعاقة جهاز المناعة بالإضافة إلى ذلك، يساعد انخفاض الالتهاب أيضًا على تعزيز صحة الأمعاء .

- قد يساعد في التئام الجروح

تحتوي بعض الزيوت الأساسية على خصائص مضادة للالتهابات أو مضادة للميكروبات. إن استخدام الزيوت الأساسية أثناء التئام الجرح قد يساعد في تقليل أي ندبات ، خاصة عند استخدام زيت الهيليكريسوم والخزامى وزيت شجرة الشاي.

- قد يخفف التوتر والصداع

تعتبر الزيوت الأساسية من مسكنات الآلام الرائعة لعلاج الصداع والصداع النصفي وتميل إلى أن يكون لها فوائد في مكافحة التوتر والقلق، جرب زيت النعناع لأنه يحتوي على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم.

- قد يساعد في تخفيف ضيق الجهاز الهضمي

من المثير للاهتمام أن الدماغ ونظام الجهاز الهضمي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ، لذا فإن مجرد استنشاق الزيوت الأساسية قد يساعد في توفير الراحة للأمعاء لا تتناول الزيوت العطرية. ليست آمنة للاستهلاك.

يعتبر الزنجبيل أحد الزيوت العطرية البارزة للغثيان والهضم ، يحفز زيت الزنجبيل الأساسي الجهاز الهضمي ، مما يزيد من نشاط المعدة، ويساعد على منع وتخفيف الإمساك.