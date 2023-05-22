أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 22-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 22-5-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية، وأم بي للهندسة، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.39%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.722 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.59%.

- المصرية لخدمات لنقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 226.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.704 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 833.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.26%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.