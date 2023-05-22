نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وزير الكهرباء: جميع العدادات مسبوقة الدفع تصنيع محلى ولم نستورد من الخارج

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التي جرى تركيبها، مصنوعة محليا، نافيا استيرادها من الخارج، قائلا: "لم نستورد عداد واحد مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدنا على التصنيع المحلي".

الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

المدارس تعلن وصول أرقام جلوس الثانوية العامة وتوجه الطلاب بسرعة استلامها

أعلنت المدارس الثانوية وصول أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة ، حيث طالبت المدارس طلاب الثانوية سرعة الحضور للمدارس لاستلام أرقام جلوسهم. وزير الصحة: الدهون المتحولة تتسبب فى 17 مليون وفاة سنويا على مستوى العالم قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لـ أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، وتابع تتسبب الدهون في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية. وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023. التعليم تحظر حيازة التليفون المحمول للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة 2023 وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كتاب دورى بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للمراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة ، موضحا أنه يتم التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمنع دخول أي هاتف محمول مع أي مراقب أو ملاحظ داخل اللجنة، وكل مراقب أو ملاحظ سيترك الهاتف في مكتب رئيس اللجنة، ويتسلمه بعد انتهاء الامتحان. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويدعو للانعقاد 4 يونيو المقبل رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بعد إحالة طلب المناقشة العامة بشأن "تصدير الفـائض مـن الكهرباء للدول الأخرى والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة وتعقيب الحكومة ممثلة فى وزير الكهرباء إلى لجنة الطاقة والقوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، مع الدعوة إلي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023. وزير الصناعة والتجارة: مصر تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات مع مسقط أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تهدف لزيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات مع مسقط؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ والحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على دعم تلك الرؤية. السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى.. الحجز قبل الرحلات بـ14 يوما.. تفاصيل تستعد هيئة السكة الحديد ، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم فتح الحجز على رحلات العيد، قبل العيد بـ 14 يوما على موقع السكة الحديد للحجز إلكترونى، وتطبيق الحجز الإلكترونى، وفقا لجداوال التشغل الحالية بداية من 15 يونيو 2023 القادم. تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ستعلن بشكل موحد على مستوى المحافظة داخل المدارس خلال أيام. سلطان عُمان يختتم زيارته للقاهرة ويبعث برقيَّة شكر وتقدير للرئيس السيسي غادر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ظهر اليوم، جمهورية مصر العربية بعد زيارةٍ رسميةٍ استغرقت يومين التقى خلالها بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين تسجل 2400 جنيه للجرام بالسوق المصرى

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين عقب تحرك ملحوظ في الأسواق مطلع الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيه للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2400 جنيه.



عيار 18 يسجل 2057 جنيها.



عيار 24 يسجل 2743 جنيها.



الجنيه الذهب 19200 جنيه. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2400 جنيه.عيار 18 يسجل 2057 جنيها.عيار 24 يسجل 2743 جنيها.الجنيه الذهب 19200 جنيه.

الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة