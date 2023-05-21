%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.