703 رسالة غذائية مصدرة للمملكة المغربية فى الربع الأول من 2023

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـــ 16 ، وذلك عن الفترة من 13 حتى 19 مايو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في افتتاح فعاليات أعمال البعثة التجارية المصرية إلى المملكة المغربية والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة من 15 - 18 مايو الجاري .

وأكد الهوبي في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاحية أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية سواء في صناعة المنتج الغذائي أو في مجال الطباعة والتغليف استوجب علينا أن ننتهج النهج الوقائي وأن نطور من منظومة تحليل وتقييم المخاطر، وهو ما يعزز بدوره من ثقل المنتج الغذائي المصري ويزيد من فرص تواجده وتنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصرية المصدرة إلى المملكة المغربية في الفترة من يناير وحتى إبريل من العام الجاري ( 703 رسالة ) تبلغ 40615 طن، وتتضمن خضر وفواكه، سكر ومصنعاته، وألبان ومنتجاتها.

كما إلتقى الهوبي ألانا لوموناكو – رئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة الأرجنيتن في القاهرة – والوفد المرافق لها وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، حيث أوضح د. طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إصدار لائحة لفحص المنتجات المعدلة وراثيًا خلال الفترة القادمة وتسعى للاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في هذا الصدد.

ومن جانبها أشادت ألانا لوموناكو – رئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة الأرجنيتن في القاهرة – باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأعربت عن استعداد بلادها لتقديم كافة أوجه التعاون ونقل خبراتها في مجال المنتجات المعدلة وراثيًا خاصة في ظل مشاركة مارتن فينتورا – المدير التنفيذي لشركة بيوسيرس الأرجنتينية الرائدة في هذا المجال - في اللقاء.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت 2174 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما شاركت الإدارة في الإجتماع الخاص باللجنة الفرعية للزراعة والمصائد بين مصر والإتحاد الأوروبي لمناقشة بعض الملفات الهامة ومنها، ملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، الصفقة الخضراء الأوروبية، قانون الزراعة العضوية المصري ولائحته التنفيذية والإجراءات الحديثة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستيراد البرتقال من مصر .

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات 4650 رسالة بواقع 240000 طن، تنوعت مابين 410 صنف من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر إيطاليا، السعودية وهولندا.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1655 رسالة بواقع 281250 طن، تم رفض 23 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 145 صنف من قمح، فول صويا، دواجن ولحوم مجمدة، وبن وشاي من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، وأندونيسيا، والهند وأوكرانيا.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1450 عينة من شحنات الأغذية المستوردة و363 عينة لأغذية معدة للتصدير و 125 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 143 عينة منتجات الأغذية الخاصة و483 دراسة طلبات تظلمات.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع مستوى وكفاءة القائمين بعمليات الفحص والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية، نظمت إدارة التدريب بالهيئة مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة بالتعاون مع جهات مختلفة، تمثلت تلك الدورات في الآتي:

الدورة الأولى:

التعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ) ) بهدف إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر وآلية التعامل معها مما يدعم جهود الهيئة واستراتيجيتها لرقابة فعالة تضمن غذاء آمن بالأسواق المحلية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة من 14 - 15 مايو الجاري بعنوان " أساسيات إدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء "، تناولت الدورة التدريبية:

- التدريب على منهجية codex لتحليل المخاطر.

- تحديد المخاطر المكروبيولوجية.

- تصنيف وترتيب المخاطر لإداراتها بشكل فعال.

- معرفة الإجراءات القياسية لإدارة المخاطر.

الدورة الثانية:

تناولت تعزيز قدرات مفتشي الهيئة في مجال الفحص والرقابة على المصانع المنتجة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء بعنوان " مهارات التفتيش وفحص المستندات في مصانع المواد والأدوات الملامسة للغذاء "، في الفترة من 15 - 18 مايو بمشاركة 15 متدربًا، تضمنت:

- التشريعات الخاصة بالمواد الملامسة للغذاء، ومتطلبات شهادة المطابقة لمصانع المواد الملامسة للغذاء.

- تنمية مهارات التفكير المبني على تحليل المخاطر بهدف رفع كفاءة الفحص والرقابة على مصانع المواد الملامسة .

- المستندات الخاصة بتطبيق نظام سلامة الغذاء في مصانع المواد الملامسة للغذاء .

الدورة الثالثة :

في إطار تطوير الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقوائم الفحص الخاصة بالمصانع، تم عقد دورة تدريبية بعنوان " متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية "، وذلك خلال الفترة من 16- 18 مايو الجاري لعدد 21 متدرب من مفتشي الإدارة العامة للمصانع، استهدفت الدورة التدريبية:

- إلتزام المفتش بقيم وأخلاقيات الوظيفة .

- توحيد تقييم اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم الفحص الجديدة الخاصة بالمصانع لتتناسب مع طبيعة كل صناعة وحجمها .

- التأكيد على اشتراطات سلامة الغذاء التي تضمنها القرار رقم 11 لسنة 2020.

الدورة الرابعة :

في ضوء أهمية الدور الحيوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المواني المختلفة للإسراع من إجراءت الفحص وتقليل زمن الإفراج الجمركي طبقاً للتوجيات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشان، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ( طيب ) بتنفيذ برنامج تدريبي لدعم قدرات المختصين بالعمل بالمواني النموذجية في الفترة من 14 – 26 مايو، لتأهيل 28 متدرب للعمل بالمعامل الجديدة التي تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة، تناول البرنامج التدريبي :

- التشريعات الخاصة بالملوثات الميكروبية والكيميائية.

- مبادئ الأيزو ونظام الجودة لإدارة المعامل.

- اللوائح الفنية والتشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير.

- طرق وأساليب التأكد من نتائج التحاليل المختلفة.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 29 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 670 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 87 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 3 فنادق و1 مطعم لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 60 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1280 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية للمخازن، وتم تسجيل 24 مخزن جديد ليصل عدد المنشآت التخزينية المسجلة 785 مخزن، في حين تم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المدرجة بالقائمة البيضاء لدى الهيئة 216 مخزن.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 12 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية والشرقية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 901 مأمورية حتى الآن.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 1 وحدة لدى الهيئة واستوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وتم فحص 207 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل عدد 168 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2943 منشأة حتى الآن، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 24 معاينة لمحال عامة.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 9 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز .

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 3 طن ملح منتهي الصلاحية و800كجم رنجة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفات.

كما تم تنفيذ حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق وتم تحرير محاضر للمنشآت المخالفة، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح .