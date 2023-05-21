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19 يونيو الحكم على سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة

الأحد، 21 مايو 2023 01:46 م
19 يونيو الحكم على سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 19 يونيو للحكم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
 

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