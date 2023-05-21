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وكيل صحة المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى رمد شبين الكوم

الأحد، 21 مايو 2023 10:10 ص
وكيل صحة المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى رمد شبين الكوم وكيل صحة المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى رمد شبين الكوم
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية بالمرور على مستشفى رمد شبين الكوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد أعمال التطوير بالمستشفيات ومتابعة الانضباط بالمستشفيات ، وسير العمل بها.
 
وأكد الشلقانى، أن الجولات تأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة المستمرة لكل ما يخص الصحة بالمنوفية.
 
رافق الشلقانى، خلال الجولة التفقدية الدكتور إبراهيم البديوي مدير عام المستشفى، والدكتور ياسر سعيد مدير قسم الأسنان،  وتفقد خلالها اعمال التطوير والاحلال بالمبنى الجديد كما تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ، الأسنان العيادات الخارجية.
 
وتم التأكد من تطبيق سياسات  مكافحة العدوى، وتفقد الصيدلية وتوافر الأدوية والمستلزمات بها، وتابع النظافة العامة للمستشفى وإجراءات السلامة والصحة المهنية وانضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين، مشرا الى مدى رضاء المرضي عن مستوي الخدمة المقدمة، والنظافة العامة.

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