وكيل زراعة المنيا: تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى بمنظومة كارت الفلاح لصرف السماد

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إتمام أعمال تحديث ماكينات الصرف الخاصة بكارت الفلاح وتطبيق أحدث نظم صرف السماد من خلال الماكينة للمزارعين الذين لم يطبع لهم كارت الفلاح.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحديث 435 ماكينة من أصل 447 ماكينة بالمحافظة، وسوف يتم معالجة المتبقي من خلال الاستبدال بماكينات احتياطية من المخازن وتحديثه للعمل، حيث كانت عمليات التحديث لها الأثر في جعل محافظة المنيا في صدارة محافظات الجمهورية في مجال كارت الفلاح وتحديث الماكينات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت فى البداية بتحديث ماكينات الصرف وتفعيل نظام البنك على ماكينات الصرف للجمعيات الزراعية بقطاع الاصلاح بكل من منطقة إصلاح مغاغة " بعدد 14 جمعية " ومنطقة اصلاح بنى مزار " بعدد 8 جمعيات "، ومن المستهدف التطبيق الفعلى لمنظومة الدفع الالكتروني ابتداء من 1يونيو.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى التعاون بين مديرية الزراعة بالمنيا ومكتب الخدمات الانسانية ايدام لعمل برنامج تدريبي خاص بمبادئ الزراعة العضوية بعنوان " TOT عن الزراعة العضوية " والتى تهدف إلى بناء قدرات المتدربين فى مجالات الزراعة البيئية في ضوء الأزمة العالمية فى الطعام والطاقة والمناخ ،ويتناول التدريب مفاهيم الزراعة البيئية ،و صفات النظم البيئية الطبيعية ، وتطبيقات على الممارسات الزراعية الصحيحة ، وكذلك مشاكل الزراعة التقليدية ، وأسباب التحول إلى الزراعات البديلة ، والتحديات التي تواجه تطبيق الزراعة البيئية ، وعناصر وخصائص النظام البيئى الطبيعي من حيث الطاقة والمياه والتربة ، وطرق الإدارة المتكاملة لكل عنصر منها ، وكذا الزراعة الحيوية ، إلى جانب إعداد مدربين فى مجال الزراعة العضوية لتنفيذ مدارس حقلية عضوية للمحاصيل الصيفية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي المساحة المنزعة بمحصول القمح تبلغ 243 ألف فدان، وقد تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، ومتابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.