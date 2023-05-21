وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات بشرق وغرب طنطا.. صور

الغربية ـ عادل ضرة

أجرى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النصف الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" في اليوم الثانى، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

شملت الجولة لجان مدرسة عبد الله بن الزبير، بإدارة شرق طنطا، ولجنة مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، بإدارة غرب طنطا، حيث تبين الانتظام والهدوء داخل جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، ووجه بضرورة توفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد بضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول حتى ولو كان مغلق.

يذكر أنه نحو 90428 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، يؤدون اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في 408 لجان، 2040 طالبا بالإعدادية المهنية، يؤدون اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، في 15 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح، ونتابع المدارس يومياً للاطمئنان والمتابعة.