وزير الرى يبحث إجراءات تطوير واحة سيوة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والدكتور أحمد إمام أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ونفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، حيث يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الري بالواحة ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلبا على هذه الأراضى ، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاما.
وتضمنت الإجراءات التى تم تنفيذها تعلية وتدعيم وتكسية العديد من جسور المصارف بالواحة لاستيعاب كميات مياه الصرف الزراعى الزائدة وحماية الأراضى من الغرق والتدهور.
وزير الرى يبحث إجراءات تطوير واحة سيوةالأحد، 21 مايو 2023 01:17 م
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والدكتور أحمد إمام أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
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