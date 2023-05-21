وزير الرى: التفتيش الفنى أداة الوزارة للرقابة على المشروعات

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفني بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة، فى إطار حرصه على متابعة كل أعمال التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة، باعتباره أداة هامة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذى يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة .

أوضح سويلم، أن تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة سيُمكن متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كل الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة .



وأكد أن تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكل الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل.



وأشار سويلم إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعي بأهميتها في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة، بما ينعكس إيجابياً على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذى يؤدى لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.