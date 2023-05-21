اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى: التفتيش الفنى أداة الوزارة للرقابة على المشروعات

الأحد، 21 مايو 2023 10:02 ص
وزير الرى: التفتيش الفنى أداة الوزارة للرقابة على المشروعات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفني بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة، فى إطار حرصه على متابعة كل أعمال التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة، باعتباره أداة هامة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذى يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة .

أوضح سويلم، أن تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة سيُمكن متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كل الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة .

وأكد أن تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكل الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل.

وأشار سويلم إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعي بأهميتها في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة، بما ينعكس إيجابياً على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذى يؤدى لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.


الرى

وزارة الرى

وزير الرى

التفتيش بالرى



الموضوعات المتعلقة

وزارة الرى تكشف عن منظومة إلكترونية جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين

السبت، 20 مايو 2023 09:40 ص

وزير الرى يكلف معهد الإنشاءات بإعداد تقرير جسات وعمل تصميمات كوبري مدخل سقارة

الجمعة، 19 مايو 2023 01:54 م

وزير الرى ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير ترعة المريوطية.. فيديو

الجمعة، 19 مايو 2023 11:28 ص

‫تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية

الخميس، 18 مايو 2023 10:00 م

وزير الرى: دراسة تصنيع قطع غيار الطلمبات بالشركات المصرية والتشيكية

الخميس، 18 مايو 2023 10:22 ص

وزارة الرى تكرم قياداتها فى كافة القطاعات والهيئات

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:53 ص

وزير الرى يعقد اجتماعا لبحث موقف إيراد نهر النيل

الأحد، 14 مايو 2023 01:04 م

وزير الرى يبحث ترتيبات أسبوع القاهرة للمياه

السبت، 13 مايو 2023 09:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة