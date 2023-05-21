اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 08:50 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية تونس والإمارات يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

الأحد، 21 مايو 2023 08:00 ص
وزيرا خارجية تونس والإمارات يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وزير خارجية تونس
ا ش ا

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، عمق العلاقات التاريخية المميزة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والسعي دوما لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمامها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستغلال الأمثل للامكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين. 
 
جاء ذلك خلال لقائه مع الشيخ شخبوط بن نهيان أل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بمدينة جدة. 
 
واتفق الوزيران - حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية عبر موقعها الإلكتروني - على تكثيف زيارات كبار المسؤولين والوفود من الجانبين، والتحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

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