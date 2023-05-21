ننشر مواقيت الصلاة الأحد 21/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:12
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:29 م
وقت صلاة العشاء 8:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:52
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