نقابة الأطباء: الصالون الثقافى يستضيف الكاتبة سهير عبد الحميد 27 مايو

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر مايو، حيث يستضيف الصالون الكاتبة سهير عبد الحميد، وذلك يوم السبت 27 مايو الجاري الساعة 7 مساء بدار الحكمة، مشيرة إلى أن سهير عبد الحميد نائب رئيس تحرير الأهرام وباحثة في التاريخ، ومن أبرز مؤلفاتها: "قصور مصر، إسكندرية من تاني وسلسال الباشا"، والذي سيتم مناقشته خلال صالون دار الحكمة الثقافي.

وكانت النقابة كانت قد أعلنت عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي" والذي سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية و إبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون ان صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل علي تقديم محتوي متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت علي الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبه أدبية او فنيه من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة .