وقال ميقاتي - في بيان صحفي مساء السبت - إن بلاده تثمن هذا القرار وترحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين.



ووجه ميقاتي باسم لبنان الشكر للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة، متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان.



وكان رئيس الحكومة قد تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وتوافقا على أهمية تلقف هذه البادرة والبناء عليها من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين.