مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بفايد وإعادة ضخ المياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 600 مم اسبستوس بمركز ومدينة فايد بقطاع الإسماعيلية وإعادة ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشار رئيس مياه القناة إلى أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإصلاح نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى انقطاع المياه عن عدد من قرى الطريق الصحراوي بالكامل منها قرية كسفريت - فنارة- المخاضة -السعيدية- قمة فايد.

وتم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.