منصوص عليه فى اللائحة.. ضياء رشوان: مجلس الأمناء ليس لديه مانع فى مد الجلسات

كتب - محسن البديوى

أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسة اليوم تتناول الأحزاب بشكل عام، حيث يوجد قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الاحزاب والتعديلات المقترحة عليه، وقضايا آخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية في مصر .

وأضاف رشوان خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب، المختصة بمناقشة جميع مشاكل اللجنة بالحوار الوطني، أن مشاكل الاحزاب سيتم مناقشاتها على مدار جلستين اليوم، ضمن المحور السياسي، مشددًا على انه في حالة لم يكن الوقت على مدار الجلستين كاف لمناقشة قضايا الاحزاب، فإن مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات وهو أمر منصوص عليه في لائحة المجلس.