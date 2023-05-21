معلومات عن أحدث مدرسة إعدادية ضمن حياة كريمة بأسيوط.. مساحتها 900 متر

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بالمطيعة بمركز أسيوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى هذه النقاط نبين كل المعلومات المتعلقة بالمدرسة.
وفيما يلى 8 معلومات عن المدرسة:
1- تم تنفيذ وإنشاء المدرسة ضمن المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
2- تم تجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة الحديثة لتتواكب مع المدارس ومقاييس الجودة
3- مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية تم إنشائها على مساحة 900 متر مربع
4- تصل إجمالى الفصول فيها 9 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بإجمالى 11 فراغ "حجرة "
5-تصل التكلفة الإجمالية للإنشاءات 4 مليون و814 ألف جنيه.
6- شارك المحافظ ورئيس هيئة الابنية التعليمية خلال الافتتاح فى زراعة بعض الأشجار المثمرة بالمدرسة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة
7- شارك فى الافتتاح القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبمشاركة أعضاء مجلس النواب
8-المدرسة تعتبر أحد المدارس الجديدة التى تخدم قطاع كبير بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط
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