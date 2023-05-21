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مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

الأحد، 21 مايو 2023 11:52 ص
مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.
 
كما أكدت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعيةً الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.
 

وزاره الخارجيه

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ادانه مصر لاقتحام الاقصى



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