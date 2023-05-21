مصرع 9 أشخاص بالسلفادور إثر تدافع فى مباراة كرة قدم.. فيديو

وكالات

لقى 9 أشخاص في السلفادور مصرعهم جرّاء تدافع مشجّعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم حسبما أعلنت الشرطة.

وحسب موقع سكاى نيوز، أدى التدافع إلى سقوط 9 أشخاص وفق ما كتبت الشرطة على تويتر، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل جرحا ونُقلا إلى المستشفى في "حالة حرجة".

Caos en el estadio Cuscatlán por sobre venta de boletos en sector de sol general durante el partido Alianza vs FAS. pic.twitter.com/FW4bYkkF0b — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي و"سي دي فاس".

وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

وأكد وزير الصحة في السلفادور فرانشيسكو ألابي أن "جميع المرضى"، الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.

من جهته، صرح وزير الداخلية خوان كارلوس بيديغان أن فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع لمساعدة المتضررين.

كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.