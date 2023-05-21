اليوم السابع
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مصرع 9 أشخاص بالسلفادور إثر تدافع فى مباراة كرة قدم.. فيديو

الأحد، 21 مايو 2023 08:19 ص
مصرع 9 أشخاص بالسلفادور إثر تدافع فى مباراة كرة قدم.. فيديو ضحايا التدافع
وكالات

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لقى 9 أشخاص في السلفادور مصرعهم جرّاء تدافع مشجّعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم حسبما أعلنت الشرطة.

وحسب موقع سكاى نيوز، أدى التدافع إلى سقوط 9 أشخاص وفق ما كتبت الشرطة على تويتر، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل جرحا ونُقلا إلى المستشفى في "حالة حرجة".

 

وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي و"سي دي فاس".

وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

وأكد وزير الصحة في السلفادور فرانشيسكو ألابي أن "جميع المرضى"، الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.

من جهته، صرح وزير الداخلية خوان كارلوس بيديغان أن فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع لمساعدة المتضررين.

كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

 


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