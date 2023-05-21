مصرع طالب صدمة قطار أثناء عبور مزلقان بالمنيا

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تقلت الأجهزة الأمنية أيضا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع طفل غرقا بترعة حافظ التابعة منشية دعبس بمركز ابوقرقاص.

انتقل فريق الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات "، مقيم بمركز أبوقرقاص.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.