اليوم السابع
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مصرع طالب صدمة قطار أثناء عبور مزلقان بالمنيا

الأحد، 21 مايو 2023 09:39 م
مصرع طالب صدمة قطار أثناء عبور مزلقان بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي طالب مصرعه، صدمة قطار أثناء عبور المزلقان، في مدينة ملوي بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات عمليات النجدة ، يفيد مصرع طالب يبلغ 18سنة ومقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، صدمة قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان القبلي بمدينة ملوى.
 
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تقلت الأجهزة الأمنية أيضا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع طفل غرقا بترعة حافظ التابعة منشية دعبس بمركز ابوقرقاص.

انتقل فريق الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات "، مقيم بمركز أبوقرقاص.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


مديرية امن المنيا

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